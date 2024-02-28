Також у мерії повідомили, коли відбудеться свято останнього дзвоника. Деталі уточнила заступниця мера міста Анастасія Чубіна.

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Коли буде останній дзвоник та випускний у Черкасах

Чиновниця повідомила, що, свято останнього дзвоника у школах Черкас відбудеться 31 травня.

Визначалися і з датами випускних у школах: для 9 класів – 7 червня, для 11 класів – 15 червня,

– акцентувала Чубіна.

Зауважимо, що останні дзвоники на Рівненщині також мають пролунати 31 травня 2024 року.

Зазначимо, що навчальний рік 2023/2024 в Україні стартував 1 вересня 2023 року. Триватиме до 28 червня 2024 року.

У Міносвіти зазначали, що дату завершення навчального року можуть визначати на місцях педагогічні ради й керівники шкіл. При цьому мають зважати на стан учнів, рівень освітніх втрат тощо.

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