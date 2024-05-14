Як відбуватимуться останні дзвоники та випускні у школах Київщини

На території Київської області останні дзвоники у школах 66 громад відбудуться до 31 травня. Окремі заклади освіти завершать навчання до 7 та 14 червня відповідно.

Навчання у них продовжили через довші зимові канікули. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко.

Дивіться також Лісовий анонсував спрощення освітніх програм у школах

Коли будуть останні дзвоники і випускні у школах Київщини

Чиновниця уточнила, що школам Київщини порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

Осипенко при цьому зауважила, що у цьому навчальному році на території Київської області працювало 620 шкіл. У 97% з них навчання відбувалося в очному та змішаному форматі.

Цьогоріч в області майже 58 тисяч випускників. Свої перші свідоцтва про початкову освіту отримають 23,7 тисячі учнів 4 класу. Навчання в 9 класі завершують 22,9 тисячі школярів, в 11 класі – 11,3 тисячі учнів,

– повідомила чиновниця.

І додала, що у закладах освіти області триває набір до 1 класів. На Київщині планують відкрити 990 перших класів, де зможуть здобувати освіту понад 20,6 тисячі першокласників. У 10-х класах продовжать навчання 13 тисяч учнів.

Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва 2024

Останній дзвоник для школярів Києва у цьому навчальному році пролунає 31 травня.

Далі почнуться літні канікули.

Для підготовки до НМТ школам для 11 класів рекомендували у травні перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове.

Видавати документи про освіту пропонують з 31 травня до 26 червня.