Як відбуватимуться останні дзвоники та випускні у школах Київщини

14 травня 2024, 17:18
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На території Київської області останні дзвоники у школах 66 громад відбудуться до 31 травня. Окремі заклади освіти завершать навчання до 7 та 14 червня відповідно.

Навчання у них продовжили через довші зимові канікули. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко. 

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Коли будуть останні дзвоники і випускні у школах Київщини 

Чиновниця уточнила, що школам Київщини порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

Осипенко при цьому зауважила, що у цьому навчальному році на території Київської області працювало 620 шкіл. У 97% з них навчання відбувалося в очному та змішаному форматі.

Цьогоріч в області майже 58 тисяч випускників. Свої перші свідоцтва про початкову освіту отримають 23,7 тисячі учнів 4 класу. Навчання в 9 класі завершують 22,9 тисячі школярів, в 11 класі – 11,3 тисячі учнів,
– повідомила чиновниця. 

І додала, що у закладах освіти області триває набір до 1 класів. На Київщині планують відкрити 990 перших класів, де зможуть здобувати освіту понад 20,6 тисячі першокласників. У 10-х класах продовжать навчання 13 тисяч учнів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва 2024

  • Останній дзвоник для школярів Києва у цьому навчальному році пролунає 31 травня.
  • Далі почнуться літні канікули.
  • Для підготовки до НМТ школам для 11 класів рекомендували у травні перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове. 
  • Видавати документи про освіту пропонують з 31 травня до 26 червня. 
Автор: Марія Волошин