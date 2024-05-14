Обучение в них продолжили из-за более длинных зимних каникул. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко.

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Чиновница уточнила, что школам Киевщины посоветовали не организовывать громких массовых мероприятий по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.

Осипенко при этом отметила, что в этом учебном году на территории Киевской области работало 620 школ. В 97% из них обучение происходило в очном и смешанном формате.

В этом году в области почти 58 тысяч выпускников. Свои первые свидетельства о начальном образовании получат 23,7 тысячи учеников 4 класса. Обучение в 9 классе завершают 22,9 тысячи школьников, в 11 классе – 11,3 тысячи учеников,

– сообщила чиновница.

И добавила, что в учебных заведениях области продолжается набор в 1 классы. На Киевщине планируют открыть 990 первых классов, где смогут получать образование более 20,6 тысячи первоклассников. В 10-х классах продолжат обучение 13 тысяч учеников.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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