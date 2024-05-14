Навчання у них продовжили через довші зимові канікули. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко.

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Чиновниця уточнила, що школам Київщини порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

Осипенко при цьому зауважила, що у цьому навчальному році на території Київської області працювало 620 шкіл. У 97% з них навчання відбувалося в очному та змішаному форматі.

Цьогоріч в області майже 58 тисяч випускників. Свої перші свідоцтва про початкову освіту отримають 23,7 тисячі учнів 4 класу. Навчання в 9 класі завершують 22,9 тисячі школярів, в 11 класі – 11,3 тисячі учнів,

– повідомила чиновниця.

І додала, що у закладах освіти області триває набір до 1 класів. На Київщині планують відкрити 990 перших класів, де зможуть здобувати освіту понад 20,6 тисячі першокласників. У 10-х класах продовжать навчання 13 тисяч учнів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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