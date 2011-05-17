Дати різні: коли пролунає останній дзвоник у школах Рівненщини

Коли останній дзвоник та літні канікули на Рівненщині

За словами Подоліна, у 466 школах останній день навчання прозвучить 31 травня, у 32 – 12 червня, у 7 – 4 червня, у 30 – 7 червня.

Цьогоріч заклади освіти "випустять" понад 26 тисяч школярів. Серед них – 16328 дев'ятикласників та 10583 одинадцятикласники.

На наступний навчальний рік до шкіл прийде 13 тисяч першокласників. Зазначимо, що кожна школа має право самостійно формувати структуру навчального процесу, якщо загальна тривалість канікул протягом року становить не менше ніж 30 календарних днів.

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