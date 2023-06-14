Назвали дати проведення останнього дзвоника 2023 у школах Києва
Джерело:КМДА
Останній дзвоник пролунає у школах Києва у середині червня. Свято відбудеться у 420 столичних навчальних закладах.
При цьому лунатиме дзвоник у школах протягом двох днів – залежно від вибраної дати. А саме – 15 – 16 червня.
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Коли останній дзвоник у школах Києва 2023
У КМДА кажуть: єдиних рекомендацій, окрім заходів безпеки, школам не надавали. Так, кожен навчальний заклад може визначити самостійно зручний і безпечний формат шкільних свят.
Все ж у КМДА наголошують на дотриманні правил безпеки, адже свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль відбуватиметься в умовах широкомасштабної війни з Росією.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Зауважимо, у 2023 році через загрозу блекауту зимові канікули подовжили до 27 січня. Так, офлайн-навчання у навчальних закладах столиці завершиться 16 червня.
До слова, у 2023 році 9-ті та 11-ті класи закінчує майже 50 тисяч школярів.
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Коли літні канікули у школах Києва 2023
- Навчальний рік у школах Києва має тривати до 30 червня 2023 року.
- Документи про освіту випускники можуть забрати 21 – 23 червня.
- У Київській області навчальний рік у більшості шкіл завершиться 31 травня.
- 1 червня у понад 350 закладах освіти розпочнуться літні канікули.