При этом прозвучит звонок в школах в течение двух дней – в зависимости от выбранной даты. А именно – 15 – 16 июня.
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Когда последний звонок в школах Киева 2023
В КГГА говорят: единых рекомендаций, кроме мер безопасности, школам не давали. Так, каждое учебное заведение может определить самостоятельно удобный и безопасный формат школьных праздников.
Все же в КГГА отмечают соблюдение правил безопасности, ведь праздник последнего звонка уже второй год будет проходить в условиях широкомасштабной войны с Россией.
Заметим, в 2023 году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы продлили до 27 января. Так, офлайн-учеба в учебных заведениях столицы завершится 16 июня.
К слову, в 2023 году 9-ые и 11-ые классы заканчивают почти 50 тысяч школьников.
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Когда летние каникулы в школах Киева 2023
- Учебный год в школах Киева должен продлиться до 30 июня 2023 года.
- Документы об образовании выпускники могут забрать 21 – 23 июня.
- В Киевской области учебный год в большинстве школ завершится 31 мая.
- 1 июня в более чем 350 учебных заведениях начнутся летние каникулы.