При цьому лунатиме дзвоник у школах протягом двох днів – залежно від вибраної дати. А саме – 15 – 16 червня.

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Коли останній дзвоник у школах Києва 2023

У КМДА кажуть: єдиних рекомендацій, окрім заходів безпеки, школам не надавали. Так, кожен навчальний заклад може визначити самостійно зручний і безпечний формат шкільних свят.

Все ж у КМДА наголошують на дотриманні правил безпеки, адже свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль відбуватиметься в умовах широкомасштабної війни з Росією.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Зауважимо, у 2023 році через загрозу блекауту зимові канікули подовжили до 27 січня. Так, офлайн-навчання у навчальних закладах столиці завершиться 16 червня.



До слова, у 2023 році 9-ті та 11-ті класи закінчує майже 50 тисяч школярів.

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Коли літні канікули у школах Києва 2023