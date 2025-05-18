Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Коли завершиться навчальний рік і прозвучить останній дзвоник у Черкасах
18 травня, 21:46
2

Коли завершиться навчальний рік і прозвучить останній дзвоник у Черкасах

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчальний рік у Черкасах завершиться 30 травня.
  • Останній дзвоник пролунає в цей самий день.

У Черкасах навчальний рік для всіх школярів міста завершиться 30 травня. У цей день пролунає і останній дзвоник.

Опісля учні підуть на літні канікули. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступниці міського голови Анастасії Чубіної. 

Дивіться також Дати різні: коли пролунає останній дзвоник у школах Рівненщини 

Коли прозвучить останній дзвоник у Черкасах у 2025 році 

За словами Чубіної, останній дзвоник у 2024 – 2025 навчальному році пролунає для всіх школярів міста 30 травня. 

6 червня відбудеться випускний для учнів дев'ятих класів, 
– уточнила вона.

Марш подяки випускників відбудеться у місті 13 червня, додала посадовиця.

13 червня зустрінемося на традиційному загальноміському Марші подяки випускників 11-х класів. А 14 червня одинадцятикласники урочисто відзначать випускний у своїх школах, 
– резюмувала Чубіна. 

Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах пролунає останній дзвоник у школах.