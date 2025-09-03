В Україні уже стартував навчальний рік в усіх закладах освіти. Однак, у Польщі ще не усі вийшли на навчання.

Коли розпочинається навчальний рік у школах та вишах Польщі, розповідає 24 Канал, посилаючись на slavic-center.com.ua.

Коли стартує навчальний рік у школах Польщі?

Навчальний рік у польських школах починається 1 вересня, а триває до останньої п’ятниці червня наступного календарного року. Такий розклад стосується початкових шкіл, ліцеїв і технікумів. Навчання триває близько 10 місяців, з регулярними перервами на канікули та свята.

Навчальний рік ділиться на два семестри:

Перший семестр: з 1 вересня до кінця січня (з перервою на зимові свята). Другий семестр: з лютого до кінця червня, коли завершується навчальний рік.

А шкільні канікули та вихідні чітко регламентовані та прив'язані до свят:

Різдвяні канікули: з 23 грудня до 2 січня. Зимові канікули: тривають два тижні в січні або лютому, залежно від воєводства. Наприклад, у 2024/2025 році дати зимових канікул різняться: у деяких регіонах вони починаються в середині січня, в інших – у лютому. Великодні канікули: припадають на Великдень (зазвичай у березні або квітні) і тривають 5 – 7 днів. Літні канікули: найдовший період відпочинку, з кінця червня (27 – 28 червня) до 31 серпня.

Крім того, визначені додаткові вихідні дні, які надаються учням на державні свята:

День усіх святих (1 листопада);

День Незалежності Польщі (11 листопада);

Травневі свята (1 – 3 травня);

Свято Божого Тіла (червень, рухома дата).

Традиційно поляки використовують цей час для сімейних подорожей.

Як розпланований навчальний рік у вишах Польщі?

А от навчальний рік в польських університетах починається пізніше – 1 жовтня і триває до кінця червня. Ця дата є єдиною для державних і приватних вищих навчальних закладів, незалежно від форми навчання (денна чи заочна).

Навчання триває 10 місяців і рік поділений на два семестри:

Зимовий семестр (1 жовтня – 31 січня): завершується зимовою сесією (кінець січня – початок лютого). Літній семестр (1 березня – 30 травня): завершується літньою сесією (1 – 20 червня).

Цікаво! У вишах Польщі передбачена "поправкова сесія" тривалістю 14 днів, для студентів, які не склали іспити. А якщо студент складає іспити достроково, літні канікули можуть початися раніше, наприклад, на початку червня.

Для студентів університетів передбачені канікули, які дуже схожі зі шкільними. Хоча їх графік гнучкіший завдяки сесіям і самостійній роботі:

Різдвяні канікули: з 20 грудня до 2 січня. Зимові канікули: 1 – 2 тижні між семестрами (лютий). Великодні канікули: 5 – 7 днів у березні або квітні. Літні канікули: з 20 червня до 1 жовтня, якщо сесія здана вчасно.

І звісно – додаткові вихідні на державні свята Польщі.

Такий чіткий і передбачуваний графік дає можливість заздалегідь планувати свій відпочинок, мандрівки, дозвілля, зустрічі з родиною чи підробіток.

