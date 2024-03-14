У березні у більшості шкіл України будуть весняні канікули. Діти відпочиватимуть здебільшого тиждень.

Дати відпочинку учнів визначає кожна школа самостійно. Якщо учні місяць відпочивали взимку, то навесні не підуть на канікули.

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Коли учні у Хмельницькому підуть на весняні канікули

Учні більшості шкіл Хмельницького відпочиватимуть навесні від навчання. Вони не вчитимуться тиждень.

В одній школі канікул не буде, адже діти не навчалися довго взимку, зазначила в.о. директора департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Ольга Кшановська. Це рішення педагогічна рада закладу освіти погодила з батьками.

За словами чиновниці, інші 52 школи матимуть одночасно весняні канікули.

Весняні канікули майже в усіх навчальних закладах Хмельницького розпочнуться 25 березня. Вони триватимуть тиждень,

– уточнила вона.

Зазначимо, що навчальний рік 2023 – 2024 у школах міста триватиме до 31 травня.

Коли у школах України будуть весняні канікули у 2024 році

У більшості шкіл України у 2024 році будуть весняні канікули у школах.

Дати залежать від рішення педагогічної ради.

Тож у регіонах графіки можуть відрізнятися.

Цієї весни учні здебільшого відпочиватимуть тиждень.

Коли ж будуть весняні канікули у школах України, читайте за посиланням.