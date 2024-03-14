Дати відпочинку учнів визначає кожна школа самостійно. Якщо учні місяць відпочивали взимку, то навесні не підуть на канікули.
Дивіться також Коли у Києві будуть весняні канікули у школах у 2024 році
Коли учні у Хмельницькому підуть на весняні канікули
Учні більшості шкіл Хмельницького відпочиватимуть навесні від навчання. Вони не вчитимуться тиждень.
В одній школі канікул не буде, адже діти не навчалися довго взимку, зазначила в.о. директора департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Ольга Кшановська. Це рішення педагогічна рада закладу освіти погодила з батьками.
За словами чиновниці, інші 52 школи матимуть одночасно весняні канікули.
Весняні канікули майже в усіх навчальних закладах Хмельницького розпочнуться 25 березня. Вони триватимуть тиждень,
– уточнила вона.
Зазначимо, що навчальний рік 2023 – 2024 у школах міста триватиме до 31 травня.
Коли у школах України будуть весняні канікули у 2024 році
- У більшості шкіл України у 2024 році будуть весняні канікули у школах.
- Дати залежать від рішення педагогічної ради.
- Тож у регіонах графіки можуть відрізнятися.
- Цієї весни учні здебільшого відпочиватимуть тиждень.
- Коли ж будуть весняні канікули у школах України, читайте за посиланням.