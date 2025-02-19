Коли учні у Києві підуть на весняні канікули

Школи в Україні у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул. Навіть ухвалювати рішення про їх перенесення.

Усе залежить від безпеки у регіоні та погодних умов. Чи будуть весняні канікули у школах Києва та коли, розповідає 24 Канал.

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Коли весняні канікули у школах Києва 2025

У навчальному році 2024 – 2025 років столичним школам рекомендували організувати освітній процес максимально в очному форматі.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що для подолання можливих освітніх втрат і розривів цей навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію компенсаторних занять, індивідуальних і групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності тощо.

У КМДА також уточнили дати відпочинку столичних учнів від навчання.

Весняні канікули триватимуть з 24 до 29 березня 2025 року,

– повідомляв чиновник.

І уточняв, що у разі потреби, зокрема через безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, дати можуть змінити.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Нагадаємо також, що осінні канікули у школах Києва тривали із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові – з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Учні перших класів мають ще додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.