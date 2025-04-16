Коли в українських школах пролунає останній дзвоник

Триває остання чверть 2024 – 2025 навчального року. Виникають питання, коли у школах пролунає останній дзвоник, зважаючи на тривалий карантин та перенесення весняних канікул у деяких регіонах.

Оскільки мережею шириться фейк про канікули з 1 липня, 24 Канал пояснює ситуацію посилаючись на zakon.rada.gov.ua.

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Коли буде останній дзвоник у школах

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні" № 841 від 23 липня 2024 року 2024 – 2025 навчальний рік триває від 2 вересня 2024 по 30 травня 2025 року. Тому останній дзвоник у школах пролунає 30 травня 2025 року.

Дію даної постанови ніхто не скасовував, тому школи керуються нею. А тому літні канікули розпочнуться 1 червня 2025 року і триватимуть до 31 серпня.

Однак, як повідомляє Міносвіти, заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.

Це означає, що школи можуть визначати дати канікул. Деякі з них скористались зміщенням дат під час карантину у лютому – березні. Але є випадки перенесення канікул на період 16 – 23 квітня – період Великодніх свят.