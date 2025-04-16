Поскольку в сети распространяется фейк о каникулах с 1 июля, 24 Канал объясняет ситуацию ссылаясь на zakon.rada.gov.ua.

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Когда будет последний звонок в школах

Руководствуясь Постановлением Кабинета министров Украины "О начале учебного года во время военного положения в Украине" № 841 от 23 июля 2024 года 2024 – 2025 учебный год продолжается от 2 сентября 2024 года по 30 мая 2025 года. Поэтому последний звонок в школах прозвучит 30 мая 2025 года.

Действие данного постановления никто не отменял, поэтому школы руководствуются им. А потому летние каникулы начнутся 1 июня 2025 года и продлятся до 31 августа.

Однако, как сообщает Минобразования, учебное заведение может самостоятельно определять структуру учебного года и формы организации образовательного процесса. В частности, учитывая то, насколько обучение в условиях войны повлияло на психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, есть ли у них образовательные потери, какова ситуация с безопасностью и энергетическая ситуация и тому подобное.

Это означает, что школы могут определять даты каникул. Некоторые из них воспользовались смещением дат во время карантина в феврале – марте. Но есть случаи переноса каникул на период 16 – 23 апреля – период Пасхальных праздников.