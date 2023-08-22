Коли в Україні стартує навчальний рік 2023 – 2024 для учнів та студентів

Невдовзі в Україні стартує новий навчальний рік 2023 – 2024. Учні сядуть за парти чи здобуватимуть освіту дистанційно вже з 1 вересня.

Завершиться цей навчальний рік у кінці червня 2024 року, інформує 24 Канал. Кабмін уже погодить відповідну постанову.

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Коли в Україні починається навчальний рік 2023 – 2024

Так, учні та студенти в Україні вчитимуться з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому ОВА та за директори шкіл мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації у кожній області України.

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В областях також триває активний ремонт укриттів у навчальних закладах. Саме сховища є головною умовою очного навчання.

Раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль, що на облаштування надійних сховищ у закладах освіти нашої держави виділили 1,5 мільярда гривень.

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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні