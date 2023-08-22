Когда в Украине стартует учебный год 2023 – 2024
Вскоре в Украине стартует новый учебный год 2023 - 2024. Ученики сядут за парты или будут получат образование дистанционно уже с 1 сентября.
Завершится учебный год в конце июня 2024 года, информирует 24 Канал. Кабмин уже согласует соответствующее постановление.
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Когда в Украине начинается учебный год 2023 – 2024
Так, ученики и студенты в Украине будут учиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.
При этом ОВА и директора школ должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой области Украины.Хотите, чтобы ваш ребенок получал качественные знания, несмотря на блэкауты и другие вызовы настоящего? Чтобы занятия проходили в интересной и интерактивной форме и отвечали требованиям Новой украинской школы? Это все можно получить в первой и самой большой дистанционной школе "Оптима"! Присоединяйтесь к бесплатного вебинара, чтобы с первых уст узнать все условия и преимущества обучения в "Оптиме".
В областях также идет активный ремонт укрытий в учебных заведениях. Именно хранилища являются основным условием очного обучения.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмигаль, что на обустройство надежных хранилищ в учебных заведениях нашего государства выделили 1,5 миллиарда гривен.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.