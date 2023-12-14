Діти чекають: коли будуть зимові канікули у школах різних регіонів і міст України

Більшість українських школярів на Різдво цього року вже відпочиватиме від навчання. Однак дати зимових канікул не збігаються у різних областях і навіть містах.

Усе тому, що у межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки канікул. Коли будуть зимові канікули у школах України 2023 – 2024, розповідає Освіта 24.

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Коли будуть зимові канікули 2023 – 2024 у школах України

Київ і область

У школах столиці України зимові канікули розпочнуться 23 грудня 2023 року. Завершаться 7 січня 2024 року. Учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

На Київщині школярі відпочиватимуть у різні дати. Не вчитимуться від 2 до 3 тижнів. У 45 громадах області зимові канікули стартують 25 грудня. Ще у 24 громадах – з 1 січня 2024 року. У 341 школі області канікули триватимуть 2 тижні, а у 286 – 3 тижні.

Львів і область

Більшість учнів у Львові на зимові канікули йде з 25 грудня. Конкретні дати зимових канікул у школах міста можна знайти за посиланням.

На Львівщині у більшості шкіл зимові канікули розпочнуться 23 – 25 грудня. Діти відпочиватимуть від навчання до 7 або 14 січня. В окремих школах зимові канікули стартують 18 грудня.

Дніпро

У Дніпрі зимові канікули стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Харків

Учні у Харкові підуть на канікули 30 грудня 2023 року. На навчання повернуться 14 січня 2024 року.

Хмельницький

У 50 з 52 шкіл Хмельницького зимові канікули стартують 25 грудня. Учні двох шкіл підуть відпочивати раніше. Діти не вчитимуться два тижні. Другий семестр у більшості шкіл міста стартує 8 січня.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська канікули триватимуть місяць. Розпочнуться 22 грудня і завершаться 26 січня.

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Луцьк

Зимові канікули у школах Луцька розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 8 січня включно.

Рівне

Учні у Рівному підуть відпочивати 22 грудня. Повернуться з зимових канікул 8 січня.

Вінниця

Школярі у Вінниці відпочиватимуть 16 днів. Зимові канікули у школах стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 8 січня 2024 року.

Тернопіль

Школярі у Тернополі йдуть на відпочинок взимку 13 грудня 2023 року і не вчитимуться до 7 січня 2024 року.

Полтава

Зимові канікули у школах Полтави стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року включно.

Кропивницький

У 33 школах міста канікули взимку триватимуть з 25 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року. Решта навчальних закладів запланували відпочинок учнів на інші дати.

Мукачево

Канікули у школах Мукачева триватимуть місяць. Учні не вчитимуться з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року.