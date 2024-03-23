Коли учні у різних регіонах України підуть на весняні канікули

Вже зовсім скоро у більшості шкіл України стартують весняні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.

Однак графіки канікул по регіонах і навіть у межах одного міста можуть відрізнятися. Коли будуть весняні канікули у школах України у 2024 році, розповідає Освіта 24.

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Коли весняні канікули у школах різних областей

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Школи у його межах можуть самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради.

Здебільшого весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року. Однак не всюди.

Київ

Весняні канікули у школах триватимуть протягом 25 – 31 березня.

Львів

У Львові у більшості шкіл відпочинок учнів стартує 25 березня. Триватимуть весняні канікули орієнтовно тиждень. Школярі не вчитимуться до 31 березня. Детальні дати можна переглянути тут.

Дніпро

У Дніпрі учні не вчитимуться упродовж 25 березня – 31 березня.

Хмельницький

Весняні канікули майже в усіх навчальних закладах Хмельницького розпочнуться 25 березня. Триватимуть тиждень,

Чернівці

У Чернівцях у більшості ліцеях та гімназіях діти підуть на весняні канікули 25 березня. Інша частина закладів матиме канікули з 23 березня. Школярі відпочиватимуть тиждень.

Полтавщина

У 51 громаді області весняні канікули триватимуть з 25 по 31 березня. Ще у семи – з 1 по 7 квітня.

Рівненщина

На Рівненщині з 25 березня не буде уроків у понад 400 школах. У низці закладів канікули стартують на початку квітня. У семи школах їх не буде взагалі.

Житомир

У Житомирі учні не вчитимуться протягом 23 – 31 березня.

Івано-Франківщина

На Івано-Франківщині школярі йдуть на канікули через обстріли Росії з 25 березня.

Вінниця

У Вінниці у школах триватимуть весняні канікули з 25 березня до 1 квітня.

Мукачево

Шкільні канікули розпочнуться у місті 26 березня. Триватимуть 7 днів – до 2 квітня.

Слов'янськ

Школярі Слов’янська підуть на весняні канікули 25 березня і не вчитимуться до 31 березня.

Рівненщина

Весняні канікули у школах Рівненської області триватимуть тиждень. В одних школах стартували 6 березня і вже закінчилися. Найбільше закладів за графіком підуть на канікули з 25 березня – 267 шкіл, з 23 березня – 145, з 30 березня – 34, з 18 березня – 20. Найпізніше весняні канікули в області розпочнуться 8 квітня – в 30 школах.

Черкащина

На Черкащині учні перших 12 шкіл пішли на відпочинок 19 березня. Більшість закладів – понад 80 % – підуть на канікули з 25 березня. Відпочинок триватиме до 31 березня, тобто тиждень.