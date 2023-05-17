Коли випускникам надішлють запрошення на НМТ: назвали дати

Учасники НМТ-2023, які перевірятимуть свої знання під час основної сесії, отримають запрошення за 10 днів до її початку. Для цього знадобиться персональний кабінет учасника НМТ.

Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, що запрошення випускникам надішлють 25 – 26 травня.

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Коли учасники НМТ отримають запрошення

У цьому запрошені буде вказана точна дата проходження тестування і адреса екзаменаційного центру, де учасник складатиме тест.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

До слова, основна сесія НМТ-2023 запланована на 5 – 23 червня. Результати учасники отримають до 28 червня у своєму персональному кабінеті.

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