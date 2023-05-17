Коли випускникам надішлють запрошення на НМТ: назвали дати
17 травня 2023, 12:57Читать новость на русском
Учасники НМТ-2023, які перевірятимуть свої знання під час основної сесії, отримають запрошення за 10 днів до її початку. Для цього знадобиться персональний кабінет учасника НМТ.
Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, що запрошення випускникам надішлють 25 – 26 травня.
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Коли учасники НМТ отримають запрошення
У цьому запрошені буде вказана точна дата проходження тестування і адреса екзаменаційного центру, де учасник складатиме тест.
До слова, основна сесія НМТ-2023 запланована на 5 – 23 червня. Результати учасники отримають до 28 червня у своєму персональному кабінеті.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.