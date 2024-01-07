У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців зимові канікули розпочалися 23 або 25 грудня 2023 року. Відпочинок від навчання учнів у місті триває два тижні.

Інші учні у місті вчилися до кінця 2023 року. Коли школярі у Чернівцях повернуться на навчання після зимових канікул, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Чернівців

Ті учні у Чернівцях, які пішли на зимові канікули 23 – 25 грудня 2023 року, не вчитимуться до 7 – 8 січня 2024 року.

Зауважимо, що учні 13 інших навчальних закладів міста завершили навчання у межах першого семестру 30 грудня 2023 року.

Вони відпочиватимуть на канікулах до 14 січня 2024 року.

Такі терміни зимових канікул встановили і у приватних школах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зауважимо, що терміни канікул школи в Україні у межах цього навчального року можуть встановлювати самостійно.

В управлінні освіти Чернівців також попередили: терміни канікул можуть змінити у разі надзвичайної ситуації.