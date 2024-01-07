Зимовий відпочинок учнів триває здебільшого два – три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Хмельницького та Луцька, розповідає Освіта 24.
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Коли учні у Хмельницькому повернуться на навчання
У 50 з 52 шкіл Хмельницького учні пішли на зимові канікули з 25 грудня 2023.
На навчання вони повернуться 8 січня 2024 року.
Коли закінчаться зимові канікули у школах Луцька
Зимові канікули у школах Луцька розпочалися 25 грудня 2023 року.
Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно.
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Коли завершаться зимові канікули у школах України
- Зимові канікули у більшості шкіл України розпочалися 25 грудня 2023 року.
- Діти повернуться на навчання здебільшого 8 січня 2024 року.
- Чимало учнів відпочиває цієї зими три тижні і навіть місяць.
- Тривалість зимових канікул залежить від того, чи учні відпочивали восени.
- Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул.