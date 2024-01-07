Зимовий відпочинок учнів триває здебільшого два – три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Хмельницького та Луцька, розповідає Освіта 24.

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Коли учні у Хмельницькому повернуться на навчання

У 50 з 52 шкіл Хмельницького учні пішли на зимові канікули з 25 грудня 2023.

На навчання вони повернуться 8 січня 2024 року.

Коли закінчаться зимові канікули у школах Луцька

Зимові канікули у школах Луцька розпочалися 25 грудня 2023 року.

Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно.

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Коли завершаться зимові канікули у школах України

  • Зимові канікули у більшості шкіл України розпочалися 25 грудня 2023 року.
  • Діти повернуться на навчання здебільшого 8 січня 2024 року.
  • Чимало учнів відпочиває цієї зими три тижні і навіть місяць.
  • Тривалість зимових канікул залежить від того, чи учні відпочивали восени.
  • Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул.