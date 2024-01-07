Зимний отдых учащихся длится в основном две – три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Хмельницкого и Луцка, рассказывает Образование 24.

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Когда ученики в Хмельницком вернутся на учебу

В 50 из 52 школ Хмельницкого ученики ушли на зимние каникулы с 25 декабря 2023 года.

На обучение они вернутся 8 января 2024 года.

Когда закончатся зимние каникулы в школах Луцка

Зимние каникулы в школах Луцка начались 25 декабря 2023 года.

Дети будут отдыхать от обучения до 8 января 2024 включительно.

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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины

  • Зимние каникулы в большинстве школ Украины начались 25 декабря 2023 года.
  • Дети вернутся на обучение в основном 8 января 2024 года.
  • Многие ученики отдыхают этой зимой три недели и даже месяц.
  • Продолжительность зимних каникул зависит от того, учащиеся ли отдыхали осенью.
  • Заметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул.