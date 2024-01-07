Остальные ученики в городе учились до конца 2023 года. Когда школьники в Черновцах вернутся на учебу после зимних каникул, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Черновцов

Те ученики в Черновцах, которые ушли на зимние каникулы 23 – 25 декабря 2023, не будут учиться до 7 – 8 января 2024 года.

Ученики 13 других учебных заведений города завершили обучение в рамках первого семестра 30 декабря 2023 года.

Они будут отдыхать на каникулах до 14 января 2024 года.

Такие сроки зимних каникул были установлены и в частных школах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Заметим, что сроки каникул школы в Украине в рамках учебного года могут устанавливать самостоятельно.

В управлении образования Черновцов также предупредили: сроки каникул могут быть изменены в случае чрезвычайной ситуации.

Когда завершатся зимние каникулы в разных городах и регионах нашего государства, подробно можно прочитать здесь.