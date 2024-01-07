Коли учні у Хмельницькому та Луцьку повернуться на навчання після зимових канікул 

У більшості шкіл України ще тривають зимові канікули. Однак дуже скоро діти повернуться на навчання.

Зимовий відпочинок учнів триває здебільшого два – три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Хмельницького та Луцька, розповідає Освіта 24.

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Коли учні у Хмельницькому повернуться на навчання

У 50 з 52 шкіл Хмельницького учні пішли на зимові канікули з 25 грудня 2023.

На навчання вони повернуться 8 січня 2024 року.

Коли закінчаться зимові канікули у школах Луцька

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Зимові канікули у школах Луцька розпочалися 25 грудня 2023 року.

Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року включно.

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