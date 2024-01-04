Дати різні: коли закінчаться зимові канікули у школах Львова та області
Більшість учнів Львова та Львівської області зараз перебуває на зимових канікулах. Вони відпочивають від навчання цієї зими протягом двох або трьох тижнів.
Усе залежить від графіка канікул у конкретній школі. Коли закінчаться зимові канікули у школах Львова та області, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах Львова
У Львові кожна школа може самостійно складати графіки канікул. Тож дати зимового відпочинку учнів різняться.
Все ж більшість школярів у Львові пішла на канікули цієї зими 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть вони від навчання здебільшого до 7 або до 14 січня 2024 року.
Відпочинок решти учнів у місті розпочався в інші дні.
Зауважимо, що й перший семестр у школах міста завершився у різні дні.Зверніть увагу! Конкретні дати зимових канікул 2023 – 2024 у школах Львова можна глянути тут.
Коли учні на Львівщині повернуться на навчання
Керівництво шкіл у Львівській області також може самостійно погоджувати дати канікул учнів.
Так, у межах цього навчального року школярі в області відпочивають від навчання не одночасно.
Все ж у більшості шкіл Львівщини зимові канікули розпочалися 23 або 25 грудня 2023 року.
Школярі повернуться на навчання 8 або 15 січня 2024 року.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!