Коли закінчаться зимові канікули у школах різних міст і областей України

Більшість школярів в Україні зараз відпочиває на зимових канікулах. Їхній відпочинок від навчання цієї зими триває здебільшого від двох тижнів до місяця.

Дати зимових канікул при цьому різняться у різних областях і навіть містах нашої держави. Коли учні повернуться на навчання, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Так, у межах цього навчального року влада на місцях і навіть керівництво шкіл можуть самостійно погоджувати дати канікул. Чимало з них таким правом скористалося.

Київ і область

У Києві учні пішли на зимові канікули 23 грудня 2023 року. Повернуться на навчання 8 січня 2024 року.

У Київській області діти відпочивають протягом різних дат. Не вчаться від 2 до 3 тижнів. У 45 громадах області зимові канікули стартували 25 грудня. Ще у 24 громадах – 1 січня 2024 року. У 341 школі області вони триватимуть 2 тижні, а у 286 – 3 тижні.

Львів і область

Більшість учнів у Львові пішла на зимові канікули 25 грудня 2023 року і повернеться на навчання 7 або 14 січня 2024 року. Конкретні дати зимових канікул у школах міста можна знайти за посиланням.

На Львівщині більшість учнів відпочиває з 23 – 25 грудня 2023 року до 7 або 14 січня.

Дніпро

У Дніпрі зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року і завершаться 8 січня 2024 року.

Харків і область

На Харківщині зимові канікули у більшості шкіл розпочалися 30 грудня. У частині громад діти пішли відпочивати 23, 25, 27 та 29 грудня. Їхній зимовий відпочинок триватиме 2 тижні.

Хмельницький

У 50 з 52 шкіл Хмельницького учні відпочивають взимку протягом 25 грудня 2023 – 8 січня 2024 року.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська зимові канікули триватимуть аж місяць. Діти відпочивають з 22 грудня 2023 року і до 26 січня 2024 року.

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Луцьк

Зимові канікули у школах Луцька стартували 25 грудня 2023 року і триватимуть до 8 січня 2024 року включно.

Рівне

Школярі у Рівному пішли на зимовий відпочинок 22 грудня 2023 року і повернуться на навчання 8 січня 2024 року.

Вінниця

У Вінниці зимові канікули у школах тривають 16 днів. Діти пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і повернуться на навчання 8 січня 2024 року.

Тернопіль

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Зимові канікули у школах Тернополя розпочалися 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Полтава

Учні у Полтаві не вчаться цієї зими з 23 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року.

Кропивницький

У 33 школах міста зимові канікули тривають з 25 грудня 2023 року до 22 січня 2024 року. Решта навчальних закладів визначили інші дати відпочинку учнів.

Мукачево

Канікули у школах Мукачева триватимуть місяць. Учні пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 21 січня 2024 року.

Чернівці

У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців зимові канікули стартували 23 та 25 грудня 2023 року. Частина школярів відпочивала до 30 грудня 2023 року. Все ж більшість учнів у Чернівцях повернеться на навчання 8 січня 2024 року.

Житомир

У️ школах Житомира зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року. Діти повернуться на навчання 15 січня 2024 року.