Коли закінчаться зимові канікули у школах різних міст і областей України
Більшість школярів в Україні зараз відпочиває на зимових канікулах. Їхній відпочинок від навчання цієї зими триває здебільшого від двох тижнів до місяця.
Дати зимових канікул при цьому різняться у різних областях і навіть містах нашої держави. Коли учні повернуться на навчання, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах України
Так, у межах цього навчального року влада на місцях і навіть керівництво шкіл можуть самостійно погоджувати дати канікул. Чимало з них таким правом скористалося.
- Київ і область
У Києві учні пішли на зимові канікули 23 грудня 2023 року. Повернуться на навчання 8 січня 2024 року.
У Київській області діти відпочивають протягом різних дат. Не вчаться від 2 до 3 тижнів. У 45 громадах області зимові канікули стартували 25 грудня. Ще у 24 громадах – 1 січня 2024 року. У 341 школі області вони триватимуть 2 тижні, а у 286 – 3 тижні.
- Львів і область
Більшість учнів у Львові пішла на зимові канікули 25 грудня 2023 року і повернеться на навчання 7 або 14 січня 2024 року. Конкретні дати зимових канікул у школах міста можна знайти за посиланням.
На Львівщині більшість учнів відпочиває з 23 – 25 грудня 2023 року до 7 або 14 січня.
- Дніпро
У Дніпрі зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року і завершаться 8 січня 2024 року.
- Харків і область
На Харківщині зимові канікули у більшості шкіл розпочалися 30 грудня. У частині громад діти пішли відпочивати 23, 25, 27 та 29 грудня. Їхній зимовий відпочинок триватиме 2 тижні.
- Хмельницький
У 50 з 52 шкіл Хмельницького учні відпочивають взимку протягом 25 грудня 2023 – 8 січня 2024 року.
- Івано-Франківськ
У школах Івано-Франківська зимові канікули триватимуть аж місяць. Діти відпочивають з 22 грудня 2023 року і до 26 січня 2024 року.
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- Луцьк
Зимові канікули у школах Луцька стартували 25 грудня 2023 року і триватимуть до 8 січня 2024 року включно.
- Рівне
Школярі у Рівному пішли на зимовий відпочинок 22 грудня 2023 року і повернуться на навчання 8 січня 2024 року.
- Вінниця
У Вінниці зимові канікули у школах тривають 16 днів. Діти пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і повернуться на навчання 8 січня 2024 року.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
- Тернопіль
Зимові канікули у школах Тернополя розпочалися 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.
- Полтава
Учні у Полтаві не вчаться цієї зими з 23 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року.
- Кропивницький
У 33 школах міста зимові канікули тривають з 25 грудня 2023 року до 22 січня 2024 року. Решта навчальних закладів визначили інші дати відпочинку учнів.
- Мукачево
Канікули у школах Мукачева триватимуть місяць. Учні пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 21 січня 2024 року.
- Чернівці
У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців зимові канікули стартували 23 та 25 грудня 2023 року. Частина школярів відпочивала до 30 грудня 2023 року. Все ж більшість учнів у Чернівцях повернеться на навчання 8 січня 2024 року.
- Житомир
У️ школах Житомира зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року. Діти повернуться на навчання 15 січня 2024 року.