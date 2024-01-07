Більшість учнів в Україні вже завтра, 8 січня, повернеться на навчання після зимових канікул. Однак чимало школярів відпочиває у межах іншого графіка.

Так, зимові канікули у межах цього навчального року у різних регіонах України мають різну тривалість. Коли закінчаться зимові канікули у школах Вінниці та Тернополя, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Вінниці

Зимові канікули у школах Вінниці стартували 23 грудня 2023 року.

Учні відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року.

Коли учні у Тернополі повернуться на навчання

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Зимові канікули у школах Тернополя розпочалися 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Другий семестр у тернопільських школах стартує 8 січня 2024 року.

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Коли завершаться зимові канікули у школах України