У МОН розповіли, коли у школах України закінчиться навчальний рік 2022 – 2023
В Україні чітко встановлені межі навчального року 2022 – 2023. Але місцева влада може змінювати дати в областях самостійно.
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. І уточнив, у якому разі можна змінити дату закінчення навчального року.
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Коли у школах закінчиться навчальний рік 2022 – 2023
За словами чиновника, структура та термін навчального року в загальному визначає 10 стаття Закону України "Про повну середню освіту". Відповідно до документа, освітній процес у школах не має тривати довше, ніж до 1 липня будь-якого року. При цьому структуру навчального року визначає педагогічна рада кожної школи. Але в умовах воєнного стану відбулися певні зміни.
Так, наголосив Вітренко, Кабмін ще минулого року визначив, що цей навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року.
При цьому обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.