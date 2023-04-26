У МОН розповіли, коли у школах України закінчиться навчальний рік 2022 – 2023

В Україні чітко встановлені межі навчального року 2022 – 2023. Але місцева влада може змінювати дати в областях самостійно.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. І уточнив, у якому разі можна змінити дату закінчення навчального року.

Читайте Можуть продовжити: коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 в Україні

Коли у школах закінчиться навчальний рік 2022 – 2023

За словами чиновника, структура та термін навчального року в загальному визначає 10 стаття Закону України "Про повну середню освіту". Відповідно до документа, освітній процес у школах не має тривати довше, ніж до 1 липня будь-якого року. При цьому структуру навчального року визначає педагогічна рада кожної школи. Але в умовах воєнного стану відбулися певні зміни.

Так, наголосив Вітренко, Кабмін ще минулого року визначив, що цей навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року.

При цьому обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.

До теми Планували продовжити: коли закінчиться навчальний рік у школах Києва

Глава МОН назвав термінові зміни української освіти