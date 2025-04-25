Коли в ліцеях та гімназіях Івано-Франківська закінчиться навчальний рік

У більшості ліцеїв та гімназій Івано-Франківська цей навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року. Літні канікули розпочнуться у червні.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко, зазначає 24 Канал.

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Коли школярі у Франківську підуть на літні канікули

Чиновниця зазначила, що навчальний рік у школах громади триватиме до 1 липня. Але освітній процес зазвичай – до 30 травня. За цей час вчителі мають вичитати учням необхідну кількість годин з усіх предметів.

Є постанова Кабміну № 841 від 23 липня 2024 року. Там тривалість навчального року – до 30 червня. Однак у червні вже готуються кабінети, пишуться звіти. Якщо раптом вчитель не встиг вичитати якийсь предмет, то у цей час він дочитується. Стосовно проведення свята останнього дзвоника – кожен заклад сам вирішує, коли це робити,

– заявила Дротянко.

І додала, що ще одним нововведенням є те, що цьогоріч випускникам не вручатимуть медалі.

Такий наказ оприлюднили у січні 2025 року і скасували ним положення Міносвіти про медалі. У документі про освіту випускникам, де мало б бути написано "Золота медаль", писатимуть "За особливі успіхи у навчанні", а там, де срібна, – "За успіхи у навчанні", оскільки для учнів це є важливим,

– резюмувала вона.

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