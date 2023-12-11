Коли учні у Луцьку йдуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть
11 грудня 2023, 11:48Читать новость на русском
Джерело:ВСН
Учні Луцька на Різдво вже відпочиватимуть від навчання. Зимові канікули у школах міста триватимуть два тижні.
Так, зимовий відпочинок школярів Луцька стартує 25 грудня. Про це повідомив очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024
Коли будуть зимові канікули у школах Луцька 2023 – 2024
Рішення щодо канікул у школах Луцька ухвалили ще у серпні.
Так, зимові канікули у школах міста стартують 25 грудня, на Різдво. А де-факто – з 24 грудня.
Відпочиватимуть від навчання діти до 8 січня включно.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Коли будуть зимові канікули у школах України
- У школах України зимові канікули триватимуть від двох тижнів до місяця.
- Дати встановлюють самі школи.
- Все ж визначили орієнтовні дати зимового відпочинку дітей в нашій державі.
- Зимові канікули триватимуть або протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року, або упродовж 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.