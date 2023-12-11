Так, зимний отдых школьников Луцка стартует 25 декабря. Об этом сообщил глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы в школах Луцка 2023 – 2024

Решение о каникулах в школах Луцка приняли еще в августе.

Так, зимние каникулы в школах города стартуют 25 декабря, на Рождество. А де-факто – с 24 декабря.

Отдыхать от обучения будут дети до 8 января включительно.

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Когда будут зимние каникулы в школах Украины