Так, зимний отдых школьников Луцка стартует 25 декабря. Об этом сообщил глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.
Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда будут зимние каникулы в школах Луцка 2023 – 2024
Решение о каникулах в школах Луцка приняли еще в августе.
Так, зимние каникулы в школах города стартуют 25 декабря, на Рождество. А де-факто – с 24 декабря.
Отдыхать от обучения будут дети до 8 января включительно.
Когда будут зимние каникулы в школах Украины
- В школах Украины зимние каникулы продлятся от двух недель до месяца.
- Даты устанавливают сами школы.
- Все же определили ориентировочные даты зимнего отдыха детей в нашем государстве.
- Зимние каникулы будут продолжаться либо в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024, либо в течение 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.