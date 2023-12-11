Так, зимовий відпочинок школярів Луцька стартує 25 грудня. Про це повідомив очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024
Коли будуть зимові канікули у школах Луцька 2023 – 2024
Рішення щодо канікул у школах Луцька ухвалили ще у серпні.
Так, зимові канікули у школах міста стартують 25 грудня, на Різдво. А де-факто – з 24 грудня.
Відпочиватимуть від навчання діти до 8 січня включно.
Коли будуть зимові канікули у школах України
- У школах України зимові канікули триватимуть від двох тижнів до місяця.
- Дати встановлюють самі школи.
- Все ж визначили орієнтовні дати зимового відпочинку дітей в нашій державі.
- Зимові канікули триватимуть або протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року, або упродовж 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.