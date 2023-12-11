Так, зимовий відпочинок школярів Луцька стартує 25 грудня. Про це повідомив очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли будуть зимові канікули у школах Луцька 2023 – 2024

Рішення щодо канікул у школах Луцька ухвалили ще у серпні.

Так, зимові канікули у школах міста стартують 25 грудня, на Різдво. А де-факто – з 24 грудня.

Відпочиватимуть від навчання діти до 8 січня включно.

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Коли будуть зимові канікули у школах України