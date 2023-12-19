Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра

19 грудня 2023, 14:13
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Джерело:

Суспільне

Невдовзі у школах України стартують зимові канікули. Дати відпочинку учнів у різних регіонах та містах різняться.

Усе тому, що громади та навіть школи можуть самостійно складати графіки. Коли ж будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі. 

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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра 2023 – 2024 

Зимові канікули у школах Дніпра стартують 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року.

Все ж у цей час міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури підготували низку заходів для дітей. 

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Коли будуть зимові канікули у школах різних областей України

  • Учні в Україні йдуть відпочивати від навчання взимку не в один час. 
  • Дати відпочинку школярів можуть різнитися залежно від регіону і навіть громади.
  • Усе тому, що на місцях можуть самостійно погоджувати графіки і дати канікул. 
  • Міносвіти визначило лише дати старту та завершення навчального року. 
  • Однак канікули у його межах мають тривати не більше 30 днів. 
Автор: Марія Волошин