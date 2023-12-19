Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра
19 грудня 2023, 14:13Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Невдовзі у школах України стартують зимові канікули. Дати відпочинку учнів у різних регіонах та містах різняться.
Усе тому, що громади та навіть школи можуть самостійно складати графіки. Коли ж будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі.
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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра 2023 – 2024
Зимові канікули у школах Дніпра стартують 23 грудня 2023 року.
Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року.
Все ж у цей час міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури підготували низку заходів для дітей.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Коли будуть зимові канікули у школах різних областей України
- Учні в Україні йдуть відпочивати від навчання взимку не в один час.
- Дати відпочинку школярів можуть різнитися залежно від регіону і навіть громади.
- Усе тому, що на місцях можуть самостійно погоджувати графіки і дати канікул.
- Міносвіти визначило лише дати старту та завершення навчального року.
- Однак канікули у його межах мають тривати не більше 30 днів.