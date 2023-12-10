Контрольні – у розпалі: коли у школах Рівного будуть зимові канікули

Незабаром у більшості шкіл України розпочнуться зимові канікули. При цьому діти підуть відпочивати від навчання у різний час.

Одні школярі на Різдво вже перебуватимуть на канікулах, інші ж чекатимуть до Нового року.

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Коли будуть зимові канікули у школах Рівного 2023 – 2024

У школах Рівного зараз триває написання контрольних робіт. Навчатися у межах цього семестру місцеві учні будуть ще два тижні. Опісля йдуть на зимові канікули.

Так, вже 22 грудня, напередодні Різдва, учні підуть на відпочинок, зазначили в управлінні освіти.

Повернуться учні із зимових канікул на навчання 8 січня.

В управлінні освіти при цьому зазначили, що причин для зміни навчального формату поки немає.

Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули

Зимові канікули у школах України у межах цього навчального року заплановані.

При цьому відбуватимуться у різний час. Усе залежить від навчального плану кожної школи та ситуації у регіоні.

Все ж є орієнтовні дати зимових канікул в Україні. В основному діти відпочиватимуть у два періоди.

Так, вони не вчитимуться упродовж 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.