Одні школярі на Різдво вже перебуватимуть на канікулах, інші ж чекатимуть до Нового року.

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Коли будуть зимові канікули у школах Рівного 2023 – 2024

У школах Рівного зараз триває написання контрольних робіт. Навчатися у межах цього семестру місцеві учні будуть ще два тижні. Опісля йдуть на зимові канікули.

Так, вже 22 грудня, напередодні Різдва, учні підуть на відпочинок, зазначили в управлінні освіти.

Повернуться учні із зимових канікул на навчання 8 січня.

В управлінні освіти при цьому зазначили, що причин для зміни навчального формату поки немає.

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Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули