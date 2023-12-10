Одни школьники на Рождество уже будут на каникулах, другие ждут до Нового года.

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Когда будут зимние каникулы в школах Ровно 2023 – 2024

В школах Ровно сейчас идет написание контрольных работ. Учиться в рамках семестра местные ученики будут еще две недели. Потом уходят на зимние каникулы.

Так, уже 22 декабря, в канун Рождества, учащиеся уйдут на отдых, отметили в управлении образования.

Вернутся ученики с зимних каникул на обучение 8 января.

В управлении образования при этом отметили, что причин для смены учебного формата пока нет.

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Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы