Коли школярі у Житомирі підуть на зимові канікули: назвали дати

У межах цього навчального року школярі в Україні йдуть на канікули не в один час. Взимку учні також відпочиватимуть у межах різних дат.

Здебільшого школярі відпочиватимуть цієї зими від навчання від двох тижнів до місяця. Усе залежить від того, чи ходили діти на канікули восени.

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Коли будуть зимові канікули у школах Житомира 2023 – 2024

У️ школах Житомира зимові канікули цьогоріч розпочнуться 23 грудня 2023 року.

Школярі відпочиватимуть до 14 січня.



15 січня 2024 року учні повернуться на навчання.

Так, вони взимку не вчитимуться три тижні.

Коли будуть зимові канікули у школах України

Кожна громада і навіть школа в Україні у межах цього навчального року може встановлювати дати канікул самостійно.

Міносвіти визначило лише дві обов'язкові дати: старту та завершення навчального року.

Скільки відпочивають діти від навчання, також визначають на місцях.

Головне, аби канікули не тривали довше, ніж 30 днів.

Здебільшого цього навчального року учні взимку не вчитимуться від двох тижнів до місяця.