Хто має право на безоплатне харчування у школі: перелік категорій

Питання харчування учнів у школах залишається актуальним. Зазвичай за нього платять батьки, але деякі категорії учнів можуть розраховувати на безплатне харчування.

Наразі в Україні є перелік дітей, які мають право на безплатне харчування у школах. Окрім того, кожна громада має право на розширення цього списку.

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Хто має право на безплатне харчування у школі

Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, зараз закон передбачає надання безплатного харчування таким категоріям школярів:

сироти;

позбавлені батьківського піклування;

з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);

з малозабезпечених сімей;

з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

зі статусом дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Місцеве самоврядування має право розширювати цей перелік, якщо дозволяє бюджет.

Хто має право на зменшення оплати на шкільне харчування

Також є категорії батьків, які можуть платити лише 50% вартості шкільного харчування. Йдеться про сім'ї, у яких троє та більше дітей.

Для того, аби отримати пільги на шкільне харчування, батьки повинні написати заяву директору закладу освіти та надати документи, які підтверджують право на отримання пільги.