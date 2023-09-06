Хто має право на безоплатне харчування у школі: перелік категорій
Джерело:Освітній омбудсмен
Питання харчування учнів у школах залишається актуальним. Зазвичай за нього платять батьки, але деякі категорії учнів можуть розраховувати на безплатне харчування.
Наразі в Україні є перелік дітей, які мають право на безплатне харчування у школах. Окрім того, кожна громада має право на розширення цього списку.
Читайте також Другий навчальний рік за кордоном: які зміни очікують на українських школярів у різних країнах
Хто має право на безплатне харчування у школі
Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, зараз закон передбачає надання безплатного харчування таким категоріям школярів:
- сироти;
- позбавлені батьківського піклування;
- з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);
- з малозабезпечених сімей;
- з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій;
- внутрішньо переміщені особи;
- зі статусом дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Місцеве самоврядування має право розширювати цей перелік, якщо дозволяє бюджет.
Хто має право на зменшення оплати на шкільне харчування
Також є категорії батьків, які можуть платити лише 50% вартості шкільного харчування. Йдеться про сім'ї, у яких троє та більше дітей.
Для того, аби отримати пільги на шкільне харчування, батьки повинні написати заяву директору закладу освіти та надати документи, які підтверджують право на отримання пільги.