Сейчас в Украине есть список детей, имеющих право на бесплатное питание в школах. Кроме того, каждое общество имеет право на расширение этого списка.

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Кто имеет право на бесплатное питание в школе

Как сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сейчас закон предусматривает предоставление бесплатного питания следующим категориям школьников:

сироты;

лишены родительской опеки;

с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах (группах);

из малообеспеченных семей;

из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.

Кто имеет право на уменьшение оплаты на школьное питание

Также есть категории родителей, которые могут платить только 50% от стоимости школьного питания. Речь идет о семьях, в которых трое и более детей.

Для того чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны написать заявление директору учебного заведения и предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы.