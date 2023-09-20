У Чернівцях – конфлікт між управлінням освіти і звільненою директоркою ліцею: втрутились батьки
Джерело:Суспільне
Недавно у Чернівцях звільнили з посади директорку ліцею №7. Вона заявила про упереджене ставлення з боку керівництва управління освіти міста і вирішила судитися.
Педагоги також не погоджуються зі звільненням директорки навчального закладу. Вони написали заяви про відпустку, внаслідок чого навчання у ліцеї не відбувалося протягом кількох днів. У конфлікт втрутилися батьки.
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Батьки висловили недовіру очільниці управління освіти Чернівців
Голова батьківського комітету ліцею №7 Наталія Романюк зареєструвала петицію про висловлення недовіри керівниці управління освіти Чернівців Ірині Ткачук. Авторка каже: чиновниця упереджено ставилась до керівництва та колективу ліцею. За два дні петиція набрала понад 300 голосів з 250 потрібних.
Романюк при цьому розповіла: рішення щодо створення петиції ухвалив батьківський комітет. Батьки обурені, що через конфлікт у ліцеї кілька днів не було уроків.
Було виснаження педагогічного колективу. Так не повинно бути, можна було не допустити такої ситуації. Всі питання можна було вирішити спокійно, а не зривати освітній процес,
– заявила голова батьківського комітету ліцею.
За її словами, всі висловлені в петиції претензії вони писали майже пів року, спостерігаючи за ситуацією у навчальному закладі. Романюк уточнила, що очільниця управління освіти міста Ткачук перебуває на посаді два роки. Півтора ж року триває конфлікт з директоркою ліцею №7.
У петиції мовиться про висловлення недовіри керівниці управління освіти Чернівців Ірині Ткачук через конфлікт й нібито упереджене ставлення з її боку до керівництва та колективу ліцею №7. Батьки просять переглянути її призначення на цю посаду.
Керівниця управління освіти Чернівців Ірина Ткачук / фото з її фейсбук-сторінки
Ірина Ткачук відмовилась коментувати петицію, поки її не розглянуть у міській раді.
Що відомо про конфлікт у ліцеї №7
- 13 вересня директорку навчального закладу Світлану Рудько звільнили через систематичне невиконання трудових обов'язків, повідомили в управлінні освіти. Їй виписали три догани. Також за результатами перевірки у ліцеї зафіксували понад 90 порушень.
- Ексдиректорка не погоджується з доганами і оскаржує їх у суді. При цьому каже про тиск та упереджене ставлення до неї з боку управління освіти.
- Усі вчителі ліцею написали заяви про неоплачувані відпустки на два тижні. Вони не погоджуються з рішенням управління освіти і хочуть його перегляду.
- У міськраді від цього відмовлялися й пропонували звертатися до суду.
- 14 вересня директором ліцею №7 у Чернівцях призначили Сергія Кізіму, який очолював ліцей №14.
- 14, 15 та 18 вересня уроків у школі не проводили.
- Навчання відновили 19 вересня після того, як знайшли компромісне рішення: призначити в.о. директора ліцею №7 заступницю з навчально-виховної роботи Надію Кейван.