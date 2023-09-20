Педагоги також не погоджуються зі звільненням директорки навчального закладу. Вони написали заяви про відпустку, внаслідок чого навчання у ліцеї не відбувалося протягом кількох днів. У конфлікт втрутилися батьки.

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Батьки висловили недовіру очільниці управління освіти Чернівців

Голова батьківського комітету ліцею №7 Наталія Романюк зареєструвала петицію про висловлення недовіри керівниці управління освіти Чернівців Ірині Ткачук. Авторка каже: чиновниця упереджено ставилась до керівництва та колективу ліцею. За два дні петиція набрала понад 300 голосів з 250 потрібних.

Романюк при цьому розповіла: рішення щодо створення петиції ухвалив батьківський комітет. Батьки обурені, що через конфлікт у ліцеї кілька днів не було уроків.

Було виснаження педагогічного колективу. Так не повинно бути, можна було не допустити такої ситуації. Всі питання можна було вирішити спокійно, а не зривати освітній процес,

– заявила голова батьківського комітету ліцею.

За її словами, всі висловлені в петиції претензії вони писали майже пів року, спостерігаючи за ситуацією у навчальному закладі. Романюк уточнила, що очільниця управління освіти міста Ткачук перебуває на посаді два роки. Півтора ж року триває конфлікт з директоркою ліцею №7.

У петиції мовиться про висловлення недовіри керівниці управління освіти Чернівців Ірині Ткачук через конфлікт й нібито упереджене ставлення з її боку до керівництва та колективу ліцею №7. Батьки просять переглянути її призначення на цю посаду.

Ірина Ткачук відмовилась коментувати петицію, поки її не розглянуть у міській раді.

Що відомо про конфлікт у ліцеї №7