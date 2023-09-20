Педагоги также не согласны с увольнением директора учебного заведения. Они написали заявления об отпуске, в результате чего обучение в лицее не проходило в течение нескольких дней. В конфликт вмешались родители.
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Родители выразили недоверие главе управления образования Черновцов
Глава родительского комитета лицея №7 Наталья Романюк зарегистрировала петицию о выражении недоверия руководительнице управления образования Черновцов Ирине Ткачук. Автор говорит: чиновница предвзято относилась к руководству и коллективу лицея. Через два дня петиция набрала более 300 голосов из 250 нужных.
Романюк при этом рассказала: решение о создании петиции принял родительский комитет. Родители возмущены, что из-за конфликта в лицее несколько дней не было уроков.
Было истощение педагогического коллектива. Так не должно быть, можно было не допустить такой ситуации. Все вопросы можно было решить спокойно, а не срывать образовательный процесс,
– заявила председатель родительского комитета лицея.
По ее словам, все высказанные в петиции претензии они писали около полугода, наблюдая за ситуацией в учебном заведении. Романюк уточнила, что глава управления образования города Ткачук занимает должность два года. Полтора года продолжается конфликт с директором лицея №7.
В петиции говорится о выражении недоверия руководительнице управления образования Черновцов Ирине Ткачук из-за конфликта и якобы пристрастного отношения с ее стороны к руководству и коллективу лицея №7. Родители просят пересмотреть ее назначение на этот пост.
Руководитель управления образования Черновцов Ирина Ткачук / фото с ее фейсбук-страницы
Ирина Ткачук отказалась комментировать петицию, пока она не будет рассмотрена в городском совете.
Что известно о конфликте в лицее №7
- 13 сентября директор учебного заведения Светлану Рудько уволили из-за систематического невыполнения трудовых обязанностей, сообщили в управлении образования. Ей выписали три выговора. Также по результатам проверки в лицее зафиксировано более 90 нарушений.
- Эксдиректор не соглашается с выговорами и обжалует их в суде. При этом говорит о давлении и пристрастном отношении к ней со стороны управления образования.
- Все учителя лицея написали заявления о неоплачиваемых отпусках на две недели. Они не согласны с решением управления образования и хотят его пересмотра.
- В горсовете от этого отказывались и предлагали обращаться в суд.
- 14 сентября директором лицея №7 в Черновцах назначили Сергея Кизиму, возглавлявшего лицей №14.
- 14, 15 и 18 сентября уроки в школе не проводились.
- Учебу возобновили 19 сентября после того, как нашли компромиссное решение: назначить и.о. директора лицея №7 заместительница по учебно-воспитательной работе Надежду Кейван.