Педагоги также не согласны с увольнением директора учебного заведения. Они написали заявления об отпуске, в результате чего обучение в лицее не проходило в течение нескольких дней. В конфликт вмешались родители.

Смотрите также Директор работает со времен Брежнева: в лицее Житомира разразился скандал из-за школьной формы

Родители выразили недоверие главе управления образования Черновцов

Глава родительского комитета лицея №7 Наталья Романюк зарегистрировала петицию о выражении недоверия руководительнице управления образования Черновцов Ирине Ткачук. Автор говорит: чиновница предвзято относилась к руководству и коллективу лицея. Через два дня петиция набрала более 300 голосов из 250 нужных.

Романюк при этом рассказала: решение о создании петиции принял родительский комитет. Родители возмущены, что из-за конфликта в лицее несколько дней не было уроков.

Было истощение педагогического коллектива. Так не должно быть, можно было не допустить такой ситуации. Все вопросы можно было решить спокойно, а не срывать образовательный процесс,

– заявила председатель родительского комитета лицея.

По ее словам, все высказанные в петиции претензии они писали около полугода, наблюдая за ситуацией в учебном заведении. Романюк уточнила, что глава управления образования города Ткачук занимает должность два года. Полтора года продолжается конфликт с директором лицея №7.

В петиции говорится о выражении недоверия руководительнице управления образования Черновцов Ирине Ткачук из-за конфликта и якобы пристрастного отношения с ее стороны к руководству и коллективу лицея №7. Родители просят пересмотреть ее назначение на этот пост.



Руководитель управления образования Черновцов Ирина Ткачук / фото с ее фейсбук-страницы

Ирина Ткачук отказалась комментировать петицию, пока она не будет рассмотрена в городском совете.

Что известно о конфликте в лицее №7