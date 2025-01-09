Студентці з Франківська втретє підкорився конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Студентка Владислава Шутка знову стала переможницею XXV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Загалом підкорила змагання втретє.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільниці Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук. Шутка здобуває освіту в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

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Владислава Шутка перемогла у конкурсі імені Петра Яцика

️Владислава навчається на спеціальності "Філологія".

Онищук заявила, що вони пишаються нашою талановитою молоддю, її здобутками та високим рівнем знань рідної мови.

Перше місце третій раз поспіль! Це – свідчення наполегливої праці та високого рівня підготовки студентів у вищих навчальних закладах краю,

– написала посадовиця.

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Що відомо про конкурс імені Петра Яцика