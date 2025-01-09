Відповідний проєкт Положення про мобільний дитячий садок розробило Міністерство освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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В Україні будуть мобільні дитсадки-автобуси

Мобільні дитсадки повинні надавати освітні послуги в транспортному засобі або мобільною командою педагогів в спеціально пристосованому стаціонарному приміщенні. Їх створюватимуть у разі відсутності можливості створення дитсадків для дітей в територіальній доступності.

Головними завданнями мобільного дитячого садка будуть такі:

задоволення прав дітей на освіту;

створення безпечного освітнього середовища;

налагодження взаємодії з батьками на принципах педагогіки партнерства.

Місце розміщення (паркування) транспортного засобу (мобільного дитячого садка) мають узгоджувати із правилами дорожнього руху. МОН рекомендуватиме розміщувати мобільні садки в безпосередній близькості до дитячого ігрового майданчика або на площині, де можна облаштувати модульний/мобільний ігровий майданчик.

Основна форма виховання у садку має бути очна. І здійснюватимуть її за визначеним графіком, але не менше двох разів на тиждень.

Діяльність такого садка рекомендували здійснювати не менше ніж впродовж 5 місяців протягом календарного року. При цьому з графіком роботи з кожною групою дітей не менше ніж двічі на тиждень протягом двох годин.

Фінансувати діяльність таких садків повинні за кошти засновників, бюджетних асигнувань, батьківських внесків або благодійної допомоги.

Зауважимо, що проєкт Положення про мобільний дитячий садок винесли на громадське обговорення, що триватиме до 22 січня 2025 року.