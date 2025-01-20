Як і коли відбудеться фінал конкурсу імені Петра Яцика

Фінальний етап конкурсу імені Петра Яцика відбудеться 6 березня. При цьому у дистанційному форматі.

Четвертий етап XXV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика розпочнеться о 10:00 годині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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У якому форматі відбудеться конкурс імені Яцика

Фінальний етап буде вкотре відбудеться у дистанційному форматі.

Керівники обласних департаментів освіти мають організувати участь школярів і студентів у конкурсі із забезпеченням безпекових заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.

Роботи конкурсантів перевірятиме журі з 24 по 28 березня 2025 року на базі Інституту модернізації змісту освіти.

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Що відомо про конкурс імені Петра Яцика