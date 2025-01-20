Як і коли відбудеться фінал конкурсу імені Петра Яцика
- Фінальний етап конкурсу імені Петра Яцика відбудеться 6 березня у дистанційному форматі.
- Роботи конкурсантів перевірятимуть з 24 по 28 березня 2025 року на базі Інституту модернізації змісту освіти.
Фінальний етап конкурсу імені Петра Яцика відбудеться 6 березня. При цьому у дистанційному форматі.
Четвертий етап XXV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика розпочнеться о 10:00 годині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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У якому форматі відбудеться конкурс імені Яцика
Фінальний етап буде вкотре відбудеться у дистанційному форматі.
Керівники обласних департаментів освіти мають організувати участь школярів і студентів у конкурсі із забезпеченням безпекових заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.
Роботи конкурсантів перевірятиме журі з 24 по 28 березня 2025 року на базі Інституту модернізації змісту освіти.
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Що відомо про конкурс імені Петра Яцика
- Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.
- За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.
- Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.