В Україні стартує конкурс імені Петра Яцика: хто може взяти участь

В Україні стартує ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Він розпочнеться 9 листопада, у День української писемності та мови.

Взяти участь у конкурсі можуть школярі та студенти. Він відбуватиметься у кілька етапів.

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Хто саме може взяти участь у конкурсі

Учасниками конкурсу можуть бути:

учні 3 – 11 класів;

учні училищ;

студенти коледжів та вишів.

Для школярів конкурс відбудеться у чотири етапи:

на рівні шкіл – у листопаді;

на рівні територіальних громад, районів міст Києва, районів областей – у листопаді – грудні;

на рівні АР Крим, областей, міст Києва – у грудні – лютому;

на всеукраїнському рівні – у березні.

До фіналу потраплять переможці третього етапу, які посіли 1 – 3 місця. Щодо учнів 3 – 11 класів, у фінал вийдуть 27 осіб (по три з кожної паралелі).

По додаткову інформацію щодо проведення Конкурсу можна звертатися у відділ організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" за телефонами: 044 248 26 55, 066 410 90 15.

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Що відомо про конкурс