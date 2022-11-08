В Україні стартує конкурс імені Петра Яцика: хто може взяти участь

8 листопада 2022 , 12:58
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Джерело:

МОН

В Україні стартує ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Він розпочнеться 9 листопада, у День української писемності та мови.

Взяти участь у конкурсі можуть школярі та студенти. Він відбуватиметься у кілька етапів. 

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Хто саме може взяти участь у конкурсі 

Учасниками конкурсу можуть бути:

  • учні 3 – 11 класів;
  • учні училищ;
  • студенти коледжів та вишів. 

Для школярів конкурс відбудеться у чотири етапи:

  • на рівні шкіл – у листопаді;
  • на рівні територіальних громад, районів міст Києва, районів областей  – у листопаді – грудні;
  • на рівні АР Крим, областей, міст Києва – у грудні – лютому;
  • на всеукраїнському рівні – у березні. 

До фіналу потраплять переможці третього етапу, які посіли 1 – 3 місця. Щодо учнів 3 – 11 класів, у фінал вийдуть 27 осіб (по три з кожної паралелі).

По додаткову інформацію щодо проведення Конкурсу можна звертатися у відділ організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" за телефонами: 044 248 26 55, 066 410 90 15.

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Що відомо про конкурс

  • Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.
  • За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.
  • Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.
Автор: Марія Волошин