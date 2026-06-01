Більше ніж просто прикраса: що означає слово "коралі" та з чого їх робили насправді

Слово "коралі" добре знайоме українцям із народних пісень, вишиванок та традиційного вбрання. Та не всі знають, що ця прикраса має цікаву історію і справді пов’язана з коралами, які сьогодні потребують особливого захисту.

1 червня у світі відзначають Всесвітній день рифу – дату, покликану привернути увагу до стану коралових рифів та необхідності їхнього збереження. Саме з цією темою пов'язане й добре відоме українське слово "коралі", яке має не лише мовне, а й культурне значення.

Що означає слово "коралі"

Коралі – це традиційна шийна прикраса у вигляді намиста, яке складається з низок намистин. В українській культурі коралі були одним із найцінніших жіночих оздоб і часто передавалися у спадок.

Особливу популярність ця прикраса мала у народному строї. Червоні коралі вважалися ознакою достатку, краси та навіть своєрідним оберегом. Чим більше низок мала жінка, тим заможнішою її могли вважати.

Слово "коралі" в українській мові може означати як конкретну прикрасу, так і намисто загалом. Саме тому в піснях чи літературі можна зустріти вислів "червоні коралі" як символ дівочої вроди та народної традиції.

Чи справді коралі робили з коралів

Назва прикраси не випадкова. Перші дорогі коралі справді виготовляли з природних морських коралів – твердих утворень, які створюють колонії коралових поліпів у морях та океанах.

Найбільш цінували червоні середземноморські корали, які завозили в Україну через торгові шляхи. Такі прикраси коштували дорого й були доступні переважно заможним родинам.

Втім не всі коралі робили саме з морського матеріалу. Для дешевших або повсякденних прикрас використовували скло, кольорове каміння, бурштин, кераміку, дерево чи навіть фарфор. Згодом популярними стали й штучні намистини, які лише імітували натуральний корал.

Тож коралі – це не просто гарна прикраса з українського строю, а слово з цікавою історією та прямим зв'язком із природою. А Всесвітній день рифу є ще одним приводом згадати, що коралові екосистеми, завдяки яким колись створювали знамениті намиста, сьогодні потребують захисту та збереження.