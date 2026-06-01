1 июня в мире отмечают Всемирный день рифа – дату, призванную привлечь внимание к состоянию коралловых рифов и необходимости их сохранения. Именно с этой темой связано и хорошо известное украинское слово "корали", которое имеет не только языковое, но и культурное значение.

Что означает слово "корали"

Корали – это традиционное шейное украшение в виде ожерелья, которое состоит из низок бусин. В украинской культуре кораллы были одним из самых ценных женских украшений и часто передавались по наследству.

Особую популярность это украшение имело в народном костюме. Красные кораллы считались признаком достатка, красоты и даже своеобразным оберегом. Чем больше низок имела женщина, тем богаче ее могли считать.

Слово "корали" в украинском языке может означать как конкретное украшение, так и ожерелье в целом. Именно поэтому в песнях или литературе можно встретить выражение "красные кораллы" как символ девичьей красоты и народной традиции.

Действительно ли кораллы делали из кораллов

Название украшения не случайно. Первые дорогие кораллы действительно изготавливали из природных морских кораллов – твердых образований, которые создают колонии коралловых полипов в морях и океанах.

Наиболее ценились красные средиземноморские кораллы, которые завозили в Украину через торговые пути. Такие украшения стоили дорого и были доступны преимущественно состоятельным семьям.

Впрочем не все кораллы делали именно из морского материала. Для более дешевых или повседневных украшений использовали стекло, цветные камни, янтарь, керамику, дерево или даже фарфор. Впоследствии популярными стали и искусственные бусины, которые только имитировали натуральный коралл.

Поэтому кораллы – это не просто красивое украшение из украинского строя, а слово с интересной историей и прямой связью с природой. А Всемирный день рифа является еще одним поводом вспомнить, что коралловые экосистемы, благодаря которым когда-то создавали знаменитые ожерелья, сегодня нуждаются в защите и сохранении.