Корецький анонсував призначення нового міністра освіти і науки України

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький анонсував призначення нового міністра освіти і науки.

Корецький, який може стати новим очільником уряду України, у четвер, 16 липня, напередодні можливого призначення виступив у Верховній Раді перед нардепами, зазначає 24 Канал. Засідання транслює телеканал Рада.

Що каже Корецький про заміну очільника МОН

Кандидат на посаду прем'єра розповів, чи замінять міністра освіти і науки України у разі обрання Корецького очільником Кабміну.

В нас є кандидатура нового очільника міністра освіти і науки. Ми про це з ним попередньо проговорювали,

– заявив Корецький.

І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери: від дошкільної і шкільної освіти – до сфери профтехосвіти та вищої освіти.

Чи планують підвищити освітянам зарплату

Також Корецький висловився про підвищення оплати праці освітянам.

Безумовно, підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим-важливим пріоритетом,

– акцентував він.

Хто може замінити Лісового

Після відставки очільниці уряду Юлії Свириденко нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки. Він у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового". І назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України.

Один з кандидатів на посаду замість нього – голова Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко,

– заявив народний обранець.

Про цю кандидатуру пише і видання "Межа" з посиланням на свої джерела.

Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.

Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.