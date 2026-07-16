Корецький анонсував призначення нового міністра освіти і науки України
Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький анонсував призначення нового міністра освіти і науки.
Корецький, який може стати новим очільником уряду України, у четвер, 16 липня, напередодні можливого призначення виступив у Верховній Раді перед нардепами, зазначає 24 Канал. Засідання транслює телеканал Рада.
Що каже Корецький про заміну очільника МОН
Кандидат на посаду прем'єра розповів, чи замінять міністра освіти і науки України у разі обрання Корецького очільником Кабміну.
В нас є кандидатура нового очільника міністра освіти і науки. Ми про це з ним попередньо проговорювали,
– заявив Корецький.
І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери: від дошкільної і шкільної освіти – до сфери профтехосвіти та вищої освіти.
Чи планують підвищити освітянам зарплату
Також Корецький висловився про підвищення оплати праці освітянам.
Безумовно, підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим-важливим пріоритетом,
– акцентував він.
Хто може замінити Лісового
Після відставки очільниці уряду Юлії Свириденко нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки. Він у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового". І назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України.
Один з кандидатів на посаду замість нього – голова Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко,
– заявив народний обранець.
Про цю кандидатуру пише і видання "Межа" з посиланням на свої джерела.
Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.
Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.